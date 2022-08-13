https://tr.sputniknews.com/20220813/kissinger-abd-kismen-kendi-olusturdugu-sorunlardan-dolayi-rusya-ve-cin-ile-savas-esigine-geldi-1059890109.html
Kissinger: ABD, kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldi
Kissinger: ABD, kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldi
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD’nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin’le savaş... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T17:08+0300
2022-08-13T17:08+0300
2022-08-13T17:08+0300
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Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan Kissinger, “Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin’le savaş eşiğine geldik” ifadelerini kullandı.Yapılacak tek şeyin, gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen Kissenger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti.Eskiden Ukrayna için en iyi rol olarak, NATO üyesi olmayan ‘Finlandiya senaryosunu’ gördüğünü anımsatan ABD’li eski yetkili, şimdi Rusya’nın eylemleri yüzünden, 'resmi olsun olmasın Ukrayna’nın NATO üyesi olarak görülmesi gerektiğini' savundu.Kissinger, Ukrayna için çözümün, Kırım’ın ve Donbass’ın bir kısmının Rusya’da bırakacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/kissinger-ukrayna-baris-icin-topraklarindan-feragat-etsin-aciklamasindan-cark-etti-1058285375.html
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Kissinger: ABD, kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldi
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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD’nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin’le savaş eşiğine geldiğini söyledi.
Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan Kissinger, “Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin’le savaş eşiğine geldik” ifadelerini kullandı.
Yapılacak tek şeyin, gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen Kissenger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti.
Eskiden Ukrayna için en iyi rol olarak, NATO üyesi olmayan ‘Finlandiya senaryosunu’ gördüğünü anımsatan ABD’li eski yetkili, şimdi Rusya’nın eylemleri yüzünden, 'resmi olsun olmasın Ukrayna’nın NATO üyesi olarak görülmesi gerektiğini' savundu.
Kissinger, Ukrayna için çözümün, Kırım’ın ve Donbass’ın bir kısmının Rusya’da bırakacağını da sözlerine ekledi.