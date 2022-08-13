https://tr.sputniknews.com/20220813/macaristan-disisleri-gazprom-macaristana-turk-akimi-uzerinden-ek-gaz-sevkiyatina-basladi-1059888371.html
Macaristan Dışişleri: Gazprom, Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz sevkiyatına başladı
Macaristan Dışişleri: Gazprom, Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz sevkiyatına başladı
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz sevkiyatına başladığını duyurdu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T15:32+0300
2022-08-13T15:32+0300
2022-08-13T15:32+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tamas Menzer yaptığı açıklamada, Gazprom’un Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz tedarikine başladığını, ağustos ayı sonuna kadar günlük 2.6 milyon metreküp ek gaz sevkiyatı yapacağını söyledi.Menzer, “Macar hükümeti daha önce yapılan sözleşmeler kapsamındaki miktarlara ek olarak yaklaşık 700 milyon metreküp doğalgaz satın alma kararı almıştı. Günümüz Avrupa piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu kadar büyük bir miktarın alımının Rus kaynakları olmadan mümkün olmadığı açıktır. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun kısa süre önce Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından bir dizi ticari anlaşma yapıldı. Buna bağlı olarak Gazprom, dün sabah önceden taahhüt edilen hacimleri aşan ek sevkiyatlara başladı” ifadelerini kullandı.Menzer, ilk aşamada, ağustos ayı sonuna kadar Türk Akımı boru hattı yoluyla günlük 2.6 milyon metreküp ek gaz tedarik edileceğini, eylül ayı programıyla ilgili görüşmelerin halihazırda sürdüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220728/avusturya-ve-macaristan-basbakanlari-rus-dogalgazi-ambargosuna-karsiyiz-1059239921.html
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Macaristan Dışişleri: Gazprom, Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz sevkiyatına başladı
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz sevkiyatına başladığını duyurdu.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tamas Menzer yaptığı açıklamada, Gazprom’un Macaristan'a Türk Akımı üzerinden ek gaz tedarikine başladığını, ağustos ayı sonuna kadar günlük 2.6 milyon metreküp ek gaz sevkiyatı yapacağını söyledi.
Menzer, “Macar hükümeti daha önce yapılan sözleşmeler kapsamındaki miktarlara ek olarak yaklaşık 700 milyon metreküp doğalgaz satın alma kararı almıştı. Günümüz Avrupa piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu kadar büyük bir miktarın alımının Rus kaynakları olmadan mümkün olmadığı açıktır. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun kısa süre önce Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından bir dizi ticari anlaşma yapıldı. Buna bağlı olarak Gazprom, dün sabah önceden taahhüt edilen hacimleri aşan ek sevkiyatlara başladı” ifadelerini kullandı.
Menzer, ilk aşamada, ağustos ayı sonuna kadar Türk Akımı boru hattı yoluyla günlük 2.6 milyon metreküp ek gaz tedarik edileceğini, eylül ayı programıyla ilgili görüşmelerin halihazırda sürdüğünü kaydetti.