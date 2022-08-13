https://tr.sputniknews.com/20220813/mali-yaptirimlarin-kaldirilmasiyla-tum-borclarini-odedi-1059879414.html
Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi
Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi
Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T02:33+0300
2022-08-13T02:33+0300
2022-08-13T02:34+0300
dünya
mali
ekonomi
borç
ödeme
afrika
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044780573_0:2:1635:922_1920x0_80_0_0_8864ebc2e04ea756881382899d7831a2.png
Mali Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/bm-minusma-sozcusunun-maliden-sinir-disi-edilmesi-kararina-tepki-gosterdi-1058957414.html
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044780573_196:0:1433:928_1920x0_80_0_0_dea188d319f81ad7a5709fbecea730ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mali, ekonomi, borç, ödeme, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi
02:33 13.08.2022 (güncellendi: 02:34 13.08.2022) Abone ol
Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı.
Mali Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.
Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.
ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.
Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.