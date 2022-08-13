https://tr.sputniknews.com/20220813/mali-yaptirimlarin-kaldirilmasiyla-tum-borclarini-odedi-1059879414.html

Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi

Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi

Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T02:33+0300

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2022-08-13T02:34+0300

dünya

mali

ekonomi

borç

ödeme

afrika

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

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Mali Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220721/bm-minusma-sozcusunun-maliden-sinir-disi-edilmesi-kararina-tepki-gosterdi-1058957414.html

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mali, ekonomi, borç, ödeme, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)