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https://tr.sputniknews.com/20220813/mali-yaptirimlarin-kaldirilmasiyla-tum-borclarini-odedi-1059879414.html
Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi
Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi
Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T02:33+0300
2022-08-13T02:34+0300
dünya
mali
ekonomi
borç
ödeme
afrika
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
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Mali Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/bm-minusma-sozcusunun-maliden-sinir-disi-edilmesi-kararina-tepki-gosterdi-1058957414.html
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mali, ekonomi, borç, ödeme, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi

02:33 13.08.2022 (güncellendi: 02:34 13.08.2022)
© AAECOWAS ülkeleri ortak para 'eco' kullanımını 2027'ye erteledi
ECOWAS ülkeleri ortak para 'eco' kullanımını 2027'ye erteledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı.
Mali Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.
Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.
ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.
Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.
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