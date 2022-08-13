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Meksika’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Meksika’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Meksika’nın Michoacan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
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Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.
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meksika, deprem

Meksika’da 5.3 büyüklüğünde deprem

05:23 13.08.2022 (güncellendi: 05:24 13.08.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Meksika’nın Michoacan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.
Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.
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