Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220813/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu-1059875581.html
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T00:03+0300
2022-08-13T00:05+0300
ekonomi
moody's
türkiye
kredi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103304/74/1033047401_0:26:1001:589_1920x0_80_0_0_f1bd215b1feb9303ca6d680eb4f5446f.jpg
BloombergHT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.Habere göre Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103304/74/1033047401_90:0:909:614_1920x0_80_0_0_285146547d6a7cbdc4a3ca3ccc7c38b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moody's, türkiye, kredi

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

00:03 13.08.2022 (güncellendi: 00:05 13.08.2022)
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Abone olTelegram
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
Habere göre Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала