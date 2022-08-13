https://tr.sputniknews.com/20220813/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu-1059875581.html

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T00:03+0300

2022-08-13T00:03+0300

2022-08-13T00:05+0300

ekonomi

moody's

türkiye

kredi

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BloombergHT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.Habere göre Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürüldü.

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moody's, türkiye, kredi