https://tr.sputniknews.com/20220813/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu-1059875581.html
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T00:03+0300
2022-08-13T00:03+0300
2022-08-13T00:05+0300
ekonomi
moody's
türkiye
kredi
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BloombergHT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.Habere göre Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürüldü.
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moody's, türkiye, kredi
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
00:03 13.08.2022 (güncellendi: 00:05 13.08.2022) Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Moody's,
Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
Habere göre Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e düşürüldü.