https://tr.sputniknews.com/20220813/msb-pence-kilit-bolgesinde-tegmen-sehit-oldu-1059876017.html

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde Teğmen Ömer Buğra şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde Teğmen Ömer Buğra şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde taciz ateşinde Teğmen Ömer Bağra şehit oldu" açıklamasında bulundu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T00:15+0300

2022-08-13T00:15+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

asker

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit oldu" açıklaması yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, asker, pençe kilit operasyonu