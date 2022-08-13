https://tr.sputniknews.com/20220813/rus-disisleri-karadagin-rus-diplomati-sinir-disi-etmesi-dayanaksiz-ve-mantiktan-yoksun-1059890534.html
Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun
Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus diplomatın Karadağ tarafından sınır dışı edilmesinin hiç bir temele dayanmayan mantıktan yoksun bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T17:14+0300
2022-08-13T17:14+0300
2022-08-13T17:14+0300
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Zaharova, yaptığı açıklamada, “12 Ağustos'ta Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Podgorica'daki Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti. Bu adımı haklı çıkarma girişimine yönelik açıklamalar, bu çıkışın dayanaksız ve mantıktan yoksun olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Zaharova, “Karadağ yetkililerinin hamlesini, Batı ve uydularının Rusya'ya karşı başlattığı hibrit kampanyanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bunu, Podgorica'nın, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra uluslararası güvenlik ve işbirliğinin zararına ve böylesine yıkıcı bir çizgiyi takip etme politikasından uzaklaşma konusundaki isteksizliği ve yetersizliği olarak görüyoruz. Misilleme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.
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Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus diplomatın Karadağ tarafından sınır dışı edilmesinin hiç bir temele dayanmayan mantıktan yoksun bir adım olduğunu belirterek, Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, yaptığı açıklamada, “12 Ağustos'ta Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Podgorica'daki Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti. Bu adımı haklı çıkarma girişimine yönelik açıklamalar, bu çıkışın dayanaksız ve mantıktan yoksun olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Zaharova, “Karadağ yetkililerinin hamlesini, Batı ve uydularının Rusya'ya karşı başlattığı hibrit kampanyanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bunu, Podgorica'nın, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra uluslararası güvenlik ve işbirliğinin zararına ve böylesine yıkıcı bir çizgiyi takip etme politikasından uzaklaşma konusundaki isteksizliği ve yetersizliği olarak görüyoruz. Misilleme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.