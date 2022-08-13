https://tr.sputniknews.com/20220813/rus-disisleri-karadagin-rus-diplomati-sinir-disi-etmesi-dayanaksiz-ve-mantiktan-yoksun-1059890534.html

Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun

Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus diplomatın Karadağ tarafından sınır dışı edilmesinin hiç bir temele dayanmayan mantıktan yoksun bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T17:14+0300

2022-08-13T17:14+0300

2022-08-13T17:14+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

karadağ

diplomat

sınır dışı

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Zaharova, yaptığı açıklamada, “12 Ağustos'ta Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Podgorica'daki Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti. Bu adımı haklı çıkarma girişimine yönelik açıklamalar, bu çıkışın dayanaksız ve mantıktan yoksun olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Zaharova, “Karadağ yetkililerinin hamlesini, Batı ve uydularının Rusya'ya karşı başlattığı hibrit kampanyanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bunu, Podgorica'nın, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra uluslararası güvenlik ve işbirliğinin zararına ve böylesine yıkıcı bir çizgiyi takip etme politikasından uzaklaşma konusundaki isteksizliği ve yetersizliği olarak görüyoruz. Misilleme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.

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rusya, mariya zaharova, karadağ, diplomat, sınır dışı