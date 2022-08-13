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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun
Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus diplomatın Karadağ tarafından sınır dışı edilmesinin hiç bir temele dayanmayan mantıktan yoksun bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T17:14+0300
2022-08-13T17:14+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
karadağ
diplomat
sınır dışı
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Zaharova, yaptığı açıklamada, “12 Ağustos'ta Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Podgorica'daki Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti. Bu adımı haklı çıkarma girişimine yönelik açıklamalar, bu çıkışın dayanaksız ve mantıktan yoksun olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Zaharova, “Karadağ yetkililerinin hamlesini, Batı ve uydularının Rusya'ya karşı başlattığı hibrit kampanyanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bunu, Podgorica'nın, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra uluslararası güvenlik ve işbirliğinin zararına ve böylesine yıkıcı bir çizgiyi takip etme politikasından uzaklaşma konusundaki isteksizliği ve yetersizliği olarak görüyoruz. Misilleme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.
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rusya, mariya zaharova, karadağ, diplomat, sınır dışı

Rus Dışişleri: Karadağ'ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi dayanaksız ve mantıktan yoksun

17:14 13.08.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus diplomatın Karadağ tarafından sınır dışı edilmesinin hiç bir temele dayanmayan mantıktan yoksun bir adım olduğunu belirterek, Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, yaptığı açıklamada, “12 Ağustos'ta Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Podgorica'daki Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti. Bu adımı haklı çıkarma girişimine yönelik açıklamalar, bu çıkışın dayanaksız ve mantıktan yoksun olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Zaharova, “Karadağ yetkililerinin hamlesini, Batı ve uydularının Rusya'ya karşı başlattığı hibrit kampanyanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bunu, Podgorica'nın, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra uluslararası güvenlik ve işbirliğinin zararına ve böylesine yıkıcı bir çizgiyi takip etme politikasından uzaklaşma konusundaki isteksizliği ve yetersizliği olarak görüyoruz. Misilleme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.
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