https://tr.sputniknews.com/20220813/seddk-baskani-eroglu-trafik-sigortasinda-primi-ortalama-yuzde-18-artirdik-1059880813.html

SEDDK başkanı Eroğlu: Trafik sigortasında primi ortalama yüzde 18 artırdık

SEDDK başkanı Eroğlu: Trafik sigortasında primi ortalama yüzde 18 artırdık

Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında maliyetleri birebir yansıtmadık, primi ortalama yüzde 18... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T03:57+0300

2022-08-13T03:57+0300

2022-08-13T03:59+0300

türkiye

seddk

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

sigorta

prim

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Zorunlu trafik sigortalarına ilişkin SEDDK tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.Bloomberg HT yayınına katılan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemeyi değerlendirdi.Eroğlu, ‘son dönemde kur ve enflasyonla artan maliyetin primlere yansıtılması zorunluluğu doğduğunu, sigorta şirketlerinin yazdığı zararı önlemek amacıyla maliyetlerin belli bir oranda primlere yansıtıldığını’ söyledi.Yedek parça kaynaklı maliyetlerin hızla arttığını, asgari ücrete yüzde 30’luk artışla da sigorta şirketlerinin ödediği hasar miktarlarının yükseldiğini söyleyen Eroğlu, sigorta şirketlerinin de ‘fedakârlık yaptığını’, bu artışların bire bir değil ortalama yüzde 18 oranında primlere yansıtıldığını söyledi‘2 milyarlık liralık bir zarar oluştu‘Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Otorite bu branşı, motorlu araç sahipleri için çok maliyet oluşturmayacak şekilde, sigorta şirketlerine de zarar oluşturmayacak şekilde fiyatlamak ister" diye devam eden Eroğlu, "Amaç kârlılık ile bu branşın devamını sağlamak. Şimdi hızlı enflasyon oldu. Son dönemde bazı sigorta şirketleri maliyeti karşılayamıyor" diye konuştu."2 milyarlık liralık bir zarar oluştu. Bilanço kârları negatife dönüştü" ifadesini kullanan Eroğlu, şunları söyledi:

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seddk, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, prim