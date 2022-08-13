SEDDK başkanı Eroğlu: Trafik sigortasında primi ortalama yüzde 18 artırdık
03:57 13.08.2022 (güncellendi: 03:59 13.08.2022)
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© İHA / EMRE SERTDEMİR
Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında maliyetleri birebir yansıtmadık, primi ortalama yüzde 18 artırdık" açıklamasını yaptı.
Zorunlu trafik sigortalarına ilişkin SEDDK tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bloomberg HT yayınına katılan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemeyi değerlendirdi.
Eroğlu, ‘son dönemde kur ve enflasyonla artan maliyetin primlere yansıtılması zorunluluğu doğduğunu, sigorta şirketlerinin yazdığı zararı önlemek amacıyla maliyetlerin belli bir oranda primlere yansıtıldığını’ söyledi.
Yedek parça kaynaklı maliyetlerin hızla arttığını, asgari ücrete yüzde 30’luk artışla da sigorta şirketlerinin ödediği hasar miktarlarının yükseldiğini söyleyen Eroğlu, sigorta şirketlerinin de ‘fedakârlık yaptığını’, bu artışların bire bir değil ortalama yüzde 18 oranında primlere yansıtıldığını söyledi
‘2 milyarlık liralık bir zarar oluştu‘
Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Resmi Gazete'de yayımlanan fiyat ve diğer düzenlemeler 25 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketleri bu ürünleri satmak, karayollarında araç kullananlar da almak zorunda. Karayollarındaki trafikte üçüncü şahıslara verilen zararlara ilişkin mali sorumluluk sigortası ile sigorta şirketleri sattıkları ürünle üçüncü şahıslara verilen zararlardan 10 yıl boyunca sorumlu oluyorlar. Kârlı bir branş değil.
"Otorite bu branşı, motorlu araç sahipleri için çok maliyet oluşturmayacak şekilde, sigorta şirketlerine de zarar oluşturmayacak şekilde fiyatlamak ister" diye devam eden Eroğlu, "Amaç kârlılık ile bu branşın devamını sağlamak. Şimdi hızlı enflasyon oldu. Son dönemde bazı sigorta şirketleri maliyeti karşılayamıyor" diye konuştu.
"2 milyarlık liralık bir zarar oluştu. Bilanço kârları negatife dönüştü" ifadesini kullanan Eroğlu, şunları söyledi:
"2 milyarlık liralık bir zarar oluştu. Bilanço kârları negatife dönüştü" ifadesini kullanan Eroğlu, şunları söyledi:
"Bizim görevimiz, otorite olarak çift taraflı bir sürdürülebilirlik sağlamak durumundayız. Primleri sigorta şirketlerinin zarar etmeyeceği ama aynı zamanda poliçe alan kişinin de ödeyebileceği bir miktarda tutmaya çalıştık.
Şirketlerin ödediği yaklaşık 16 milyar liralık bir tazminat söz konusu. Bunun 9 milyar liralık kısmı maddi, yani yedek parça, 6 milyar liralık kısmı da işçilikten geliyor. Yüzde 70'e yüzde 30 gibi bir oran söz konusu.
Asgari ücretteki artışın tamamını yansıtmayacak şekilde bir düzenleme yapıldı. Sigorta şirketleri ellerini taşın altın koydu."