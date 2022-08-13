https://tr.sputniknews.com/20220813/suudi-arabistan-tum-vize-turlerine-umre-yapma-izni-verdi-1059893304.html

Suudi Arabistan, tüm vize türlerine umre yapma izni verdi

Suudi Arabistan, tüm vize türlerine umre yapma izni verdi

Suudi Arabistan, turizm ve ziyaret amaçlı gelenlerin ülkede kaldığı sürece umre yapabileceklerini açıkladı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T20:27+0300

2022-08-13T20:27+0300

2022-08-13T20:27+0300

dünya

suudi arabistan

umre

vize

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada kararın, 'Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedeflerine uygun olarak, bu yılki umre sezonunun başlamasıyla birlikte umre ziyaretlerini gerçekleştirmek için gelenlerin işlemlerini kolaylaştırma çerçevesinde alındığı' vurgulandı. Söz konusu kararın, tüm hizmetlerin yüksek kalitede sunulması, umrecilerin kültürel ve dini deneyimini zenginleştirme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi.Açıklamada ,Suudi Arabistan'daki herhangi bir havalimanından vize alabilen ülke vatandaşlarının yanı sıra ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerinden pasaportunda ülkeye giriş damgası bulunanların, bir kereye mahsus olmak şartıyla kolaylıkla umre yapabilecekleri ifade edildi.Ayrıca, aile ziyareti vizesi ve kişisel ziyaret için vize alanların, Suudi Arabistan'daki akraba ve arkadaşlarını ziyaret ederken 'umre' uygulaması üzerinden randevu alıp, birleşik ulusal vize platformuna başvurarak, umre yapabilecekleri ifade edildi.

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suudi arabistan, umre, vize