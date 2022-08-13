https://tr.sputniknews.com/20220813/tff-besiktas-fenerbahce-ve-galatasaray-suleyman-sebayi-andi-1059888496.html

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba'yı andı

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba'yı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde andı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T15:52+0300

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spor

süleyman seba

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

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TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.Beşiktaş Kulübü de hem Twitter hesabından paylaştığı videoyla hem de kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin internet sitesinde yer alan mesajıyla eski başkanını unutmadı.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan videoda, "Cesur, hırslı, asil, azimli, duruş, adanmış, zeki, beyefendi, centilmen, dürüst, tevazu, nazik, saygılı, vefalı, güven, adil, onur, şeref, haysiyet, mert, inançlı, şampiyon, sembol, efsane, yürekli, lider, mütevazı, kartal, Süleyman Seba" ifadelerinin yanı sıra "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz." görüşüne yer verildi.Ahmet Nur Çebi ise anma mesajında şunları kaydetti:Fenerbahçe ve Galatasaray'ın paylaşımlarıSüleyman Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafının yer aldığı Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında da, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.Galatasaray'ın paylaşımında da Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafına yer verilerek, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK'nın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekipleri de, Süleyman Seba ile ilgili benzer paylaşımlarda bulundu.

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süleyman seba, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray