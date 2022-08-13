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TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba'yı andı
TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba'yı andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde andı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T15:52+0300
2022-08-13T15:53+0300
spor
süleyman seba
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
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TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.Beşiktaş Kulübü de hem Twitter hesabından paylaştığı videoyla hem de kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin internet sitesinde yer alan mesajıyla eski başkanını unutmadı.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan videoda, "Cesur, hırslı, asil, azimli, duruş, adanmış, zeki, beyefendi, centilmen, dürüst, tevazu, nazik, saygılı, vefalı, güven, adil, onur, şeref, haysiyet, mert, inançlı, şampiyon, sembol, efsane, yürekli, lider, mütevazı, kartal, Süleyman Seba" ifadelerinin yanı sıra "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz." görüşüne yer verildi.Ahmet Nur Çebi ise anma mesajında şunları kaydetti:Fenerbahçe ve Galatasaray'ın paylaşımlarıSüleyman Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafının yer aldığı Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında da, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.Galatasaray'ın paylaşımında da Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafına yer verilerek, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK'nın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekipleri de, Süleyman Seba ile ilgili benzer paylaşımlarda bulundu.
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süleyman seba, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba'yı andı

15:52 13.08.2022 (güncellendi: 15:53 13.08.2022)
© Fotoğraf : DHASüleyman Seba
Süleyman Seba - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Fotoğraf : DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde andı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Beşiktaş Kulübü de hem Twitter hesabından paylaştığı videoyla hem de kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin internet sitesinde yer alan mesajıyla eski başkanını unutmadı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan videoda, "Cesur, hırslı, asil, azimli, duruş, adanmış, zeki, beyefendi, centilmen, dürüst, tevazu, nazik, saygılı, vefalı, güven, adil, onur, şeref, haysiyet, mert, inançlı, şampiyon, sembol, efsane, yürekli, lider, mütevazı, kartal, Süleyman Seba" ifadelerinin yanı sıra "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz." görüşüne yer verildi.
Ahmet Nur Çebi ise anma mesajında şunları kaydetti:
"Türk sporu ile Beşiktaş'ımızın tarihinde çok özel bir yere sahip olan, benim ve birçok Beşiktaşlının Beşiktaşlı olmasına vesile olan 'Beşiktaşlılık duruşu'nun en doğru temsilcisi, onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Beşiktaş’a ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'yı vefatının sekizinci yıl dönümünde saygıyla minnetle ve rahmetle anıyorum."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın paylaşımları

Süleyman Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafının yer aldığı Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında da, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Galatasaray'ın paylaşımında da Seba'nın siyah-beyaz bir fotoğrafına yer verilerek, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK'nın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekipleri de, Süleyman Seba ile ilgili benzer paylaşımlarda bulundu.
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