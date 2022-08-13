https://tr.sputniknews.com/20220813/turan-turkiyenin-durdugu-yer-dogru-olmasa-rusya-ukrayna-krizinde-hakemlik-yapabilir-miydik-1059876622.html

Turan: Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa, Rusya-Ukrayna krizinde, hakemlik yapabilir miydik?

Turan: Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa, Rusya-Ukrayna krizinde, hakemlik yapabilir miydik?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa, Rusya-Ukrayna krizinde tam ortada hakemlik yapabilir miydik? Dünya tahıl... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T00:22+0300

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türkiye

ak parti

bülent turan

rusya

ukrayna

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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen doğal az ilk kazı törenine katıldı.Turan, burada yaptığı konuşmada, bu projenin 25 milyon lira bütçesinin olduğunu ve gazın bu sene aralık ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacağını söyledi.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Ankara'daki bir cemevini ziyaret ettiğini hatırlattı.'Sosyal sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir'Bunu çok kıymetli bulduklarını ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunların kimseye faydasının olmadığını dile getiren Turan, "Ne Alevilik bu, ne de Hazreti Ali’nin anlayışı bu. Biz 85 milyon farklı kültürlerle beraber, bu ülkede kıymetliyiz. O yüzden diyorum, kime oy verilecekse oy verilsin, hangi mezhepten, hangi amaçtan olursak olalım fakat bu ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine, demokrasisine hep beraber omuz vermek zorundayız. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı.'800'den fazla savunma sanayi projemiz var'Bülent Turan, Türkiye'nin her gün büyüyen bir ülke olduğunu vurguladı.Ülkede eskiden savunma sanayinin bile olmadığını anlatan Turan, şunları kaydetti:Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AKSA Doğalgaz Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar katıldı.

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ak parti, bülent turan, rusya, ukrayna