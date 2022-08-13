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Üniversite ücretlerini protesto eden öğrenciler rektör vekilinin odasını basmaya çalıştı
Üniversite ücretlerini protesto eden öğrenciler rektör vekilinin odasını basmaya çalıştı
Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası öğrenciler güvenlik... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T04:38+0300
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türkiye
doğuş üniversitesi
eğitim
dudullu
ücret
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Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto etmek amacıyla iki gün boyunca Dudullu Yerleşkesi'ne gelen bir grup öğrenci, öğrenci konseyi ile grubu temsil eden öğrenciler rektörlük ve genel sekreterlik makamıyla görüştü. İHA'nın haberine göre yapılan ücret güncellemeleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra rektör vekilinin makamına girmek istedi. Öğrenciler Genel Sekreterlik makamını da basmaya çalışırken güvenlik personeli tarafından engellendi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koridorlarda öğrencilerle ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Megafonlarla sloganlar atan öğrenci grubu yerleşke binası içinde bir süre bekledikten sonra eylemlerine yerleşke dışında devam ettiği görülüyor.
türkiye
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doğuş üniversitesi, eğitim, dudullu, ücret

Üniversite ücretlerini protesto eden öğrenciler rektör vekilinin odasını basmaya çalıştı

04:38 13.08.2022 (güncellendi: 04:40 13.08.2022)
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ-Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası öğrenciler güvenlik personeli tarafından engellendi.
Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası öğrenciler güvenlik personeli tarafından engellendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ-
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Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası öğrenciler güvenlik personeli tarafından engellendi.
Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto etmek amacıyla iki gün boyunca Dudullu Yerleşkesi'ne gelen bir grup öğrenci, öğrenci konseyi ile grubu temsil eden öğrenciler rektörlük ve genel sekreterlik makamıyla görüştü.
İHA'nın haberine göre yapılan ücret güncellemeleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra rektör vekilinin makamına girmek istedi. Öğrenciler Genel Sekreterlik makamını da basmaya çalışırken güvenlik personeli tarafından engellendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koridorlarda öğrencilerle ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Megafonlarla sloganlar atan öğrenci grubu yerleşke binası içinde bir süre bekledikten sonra eylemlerine yerleşke dışında devam ettiği görülüyor.
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