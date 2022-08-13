https://tr.sputniknews.com/20220813/yunanistanin-turk-karasularina-ittigi-28-gocmen-kurtarildi-1059883291.html
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T07:48+0300
2022-08-13T07:48+0300
2022-08-13T07:48+0300
yaşam
balıkesir
ayvalık
sahil güvenlik
yunanistan
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi.
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balıkesir, ayvalık, sahil güvenlik, yunanistan
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.
Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.
Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi.