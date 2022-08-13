https://tr.sputniknews.com/20220813/yunanistanin-turk-karasularina-ittigi-28-gocmen-kurtarildi-1059883291.html

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T07:48+0300

2022-08-13T07:48+0300

2022-08-13T07:48+0300

yaşam

balıkesir

ayvalık

sahil güvenlik

yunanistan

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi.

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balıkesir, ayvalık, sahil güvenlik, yunanistan