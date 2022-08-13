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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T07:48+0300
2022-08-13T07:48+0300
yaşam
balıkesir
ayvalık
sahil güvenlik
yunanistan
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi.
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balıkesir, ayvalık, sahil güvenlik, yunanistan

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı

07:48 13.08.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYunanistan- Göçmen- Tekne
Yunanistan- Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.
Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.
Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi.
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