https://tr.sputniknews.com/20220814/16-yillik-esini-otobus-terminalinde-olduren-haydar-cakici-tutuklandi-1059915217.html

16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı

16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T17:28+0300

2022-08-14T17:28+0300

2022-08-14T17:28+0300

türkiye

izmir

kadına şiddet

öldürme

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059915073_0:57:561:372_1920x0_80_0_0_6185bcdc08615446818db057e08bf585.jpg

12 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, kadına şiddet, öldürme, tutuklama