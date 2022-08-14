https://tr.sputniknews.com/20220814/16-yillik-esini-otobus-terminalinde-olduren-haydar-cakici-tutuklandi-1059915217.html
16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı
16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı
İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T17:28+0300
2022-08-14T17:28+0300
2022-08-14T17:28+0300
türkiye
izmir
kadına şiddet
öldürme
tutuklama
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12 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
türkiye
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izmir, kadına şiddet, öldürme, tutuklama
16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı tutuklandı.
12 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.