ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Salman Rüşdi'ye yapılan saldırıyı kınadı

Sullivan, yazar Salman Rüşdi'ye yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada "Ülkemiz ve dünya, yazar Salman Rüşdi'ye karşı kınanması gereken bir saldırıya tanık oldu. Bu şiddet eylemi dehşet verici" ifadelerini kullandı.Sullivan açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimindeki hükümet olarak hepimiz onun bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" sözlerine yer verdi.Chautauqua Enstitüsündeki konferans salonunda ilk müdahalesi yapılarak yakın bölgedeki UPMC Hamot Surgery Center'da ameliyata alınan Rüşdi'nin tedavisi hala aynı hastanede devam ediyor.Saldırgan suçsuz olduğunu iddia ettiHint kökenli İngiliz vatandaşı Salman Rüşdi'yi bıçakladığı söylenen California doğumlu Hadi Matar, Associated Press'in bildirdiğine göre, New York'ta çıkarıldığı ilk mahkemede suçlamaları kabul etmedi.Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu iddia etti.Fairview'de ikamet eden Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.SaldırıUzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, cuma günü, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın, saldırının gerçekleştiği aynı gün, geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve muhtemelen bir gözünü kaybedebileceği bilgisini paylaşmıştı.1980'lerde yazdığı 'Şeytan Ayetleri' kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

