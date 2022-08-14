Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220814/afganistan-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-heyeti-bugun-rusyaya-geliyor-1059914269.html
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor
Afganistan'da Taliban yönetiminin atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi’nin bugün Moskova'ya geleceği, yarın için Rus tarafıyla görüşmelerin planlandığı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:51+0300
2022-08-14T16:51+0300
dünya
afganistan
rusya
ziyaret
heyet
ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059914125_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e306f32608622027e17c2af8479ee606.jpg
Moskova’da bir diplomatik kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi bugün Moskova'ya geliyor, yarın için bakanın Rus tarafıyla görüşmeleri planlanmış durumda.“Bakan Azizi pazar günü Moskova'da olmalı, ayın 15’inde ise Rus ortaklarla görüşmelerin yapılması planlanıyor” diyen kaynak, müzakereler için Rusya’ya bakan ile birlikte iş insanlarından oluşan bir temsil heyetinin Rusya’ya geleceğini kaydetti ve ziyaretin birkaç gün sürecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Sputnik’e demecinde Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Moskova ziyareti kapsamında Rusya’dan petrol, enerji ve tahıl tedarikini görüşeceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220724/sinir-disi-edilecek-215-afganistan-uyruklu-istanbula-gonderildi--1059070856.html
afganistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059914125_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3f3ee4313545f57745ce4049e17e4407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, rusya, ziyaret, heyet, ticaret

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor

16:51 14.08.2022
© AAAfganistan Bayrağı
Afganistan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Afganistan'da Taliban yönetiminin atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi’nin bugün Moskova'ya geleceği, yarın için Rus tarafıyla görüşmelerin planlandığı öğrenildi.
Moskova’da bir diplomatik kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi bugün Moskova'ya geliyor, yarın için bakanın Rus tarafıyla görüşmeleri planlanmış durumda.
“Bakan Azizi pazar günü Moskova'da olmalı, ayın 15’inde ise Rus ortaklarla görüşmelerin yapılması planlanıyor” diyen kaynak, müzakereler için Rusya’ya bakan ile birlikte iş insanlarından oluşan bir temsil heyetinin Rusya’ya geleceğini kaydetti ve ziyaretin birkaç gün sürecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Sputnik’e demecinde Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Moskova ziyareti kapsamında Rusya’dan petrol, enerji ve tahıl tedarikini görüşeceğini söylemişti.
Düzensiz göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
Türkiye
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, İstanbul'a gönderildi
24 Temmuz, 10:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала