https://tr.sputniknews.com/20220814/afganistan-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-heyeti-bugun-rusyaya-geliyor-1059914269.html
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor
Afganistan'da Taliban yönetiminin atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi’nin bugün Moskova'ya geleceği, yarın için Rus tarafıyla görüşmelerin planlandığı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:51+0300
2022-08-14T16:51+0300
2022-08-14T16:51+0300
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Moskova’da bir diplomatik kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi bugün Moskova'ya geliyor, yarın için bakanın Rus tarafıyla görüşmeleri planlanmış durumda.“Bakan Azizi pazar günü Moskova'da olmalı, ayın 15’inde ise Rus ortaklarla görüşmelerin yapılması planlanıyor” diyen kaynak, müzakereler için Rusya’ya bakan ile birlikte iş insanlarından oluşan bir temsil heyetinin Rusya’ya geleceğini kaydetti ve ziyaretin birkaç gün sürecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Sputnik’e demecinde Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Moskova ziyareti kapsamında Rusya’dan petrol, enerji ve tahıl tedarikini görüşeceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220724/sinir-disi-edilecek-215-afganistan-uyruklu-istanbula-gonderildi--1059070856.html
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Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor
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Afganistan'da Taliban yönetiminin atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi’nin bugün Moskova'ya geleceği, yarın için Rus tarafıyla görüşmelerin planlandığı öğrenildi.
Moskova’da bir diplomatik kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi bugün Moskova'ya geliyor, yarın için bakanın Rus tarafıyla görüşmeleri planlanmış durumda.
“Bakan Azizi pazar günü Moskova'da olmalı, ayın 15’inde ise Rus ortaklarla görüşmelerin yapılması planlanıyor” diyen kaynak, müzakereler için Rusya’ya bakan ile birlikte iş insanlarından oluşan bir temsil heyetinin Rusya’ya geleceğini kaydetti ve ziyaretin birkaç gün sürecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Sputnik’e demecinde Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Moskova ziyareti kapsamında Rusya’dan petrol, enerji ve tahıl tedarikini görüşeceğini söylemişti.