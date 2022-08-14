https://tr.sputniknews.com/20220814/afganistan-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-heyeti-bugun-rusyaya-geliyor-1059914269.html

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Rusya'ya geliyor

Afganistan'da Taliban yönetiminin atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi’nin bugün Moskova'ya geleceği, yarın için Rus tarafıyla görüşmelerin planlandığı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T16:51+0300

2022-08-14T16:51+0300

2022-08-14T16:51+0300

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Moskova’da bir diplomatik kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi bugün Moskova'ya geliyor, yarın için bakanın Rus tarafıyla görüşmeleri planlanmış durumda.“Bakan Azizi pazar günü Moskova'da olmalı, ayın 15’inde ise Rus ortaklarla görüşmelerin yapılması planlanıyor” diyen kaynak, müzakereler için Rusya’ya bakan ile birlikte iş insanlarından oluşan bir temsil heyetinin Rusya’ya geleceğini kaydetti ve ziyaretin birkaç gün sürecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Sputnik’e demecinde Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Moskova ziyareti kapsamında Rusya’dan petrol, enerji ve tahıl tedarikini görüşeceğini söylemişti.

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afganistan, rusya, ziyaret, heyet, ticaret