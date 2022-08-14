https://tr.sputniknews.com/20220814/ahmet-hakan-festival-iptal-etmek-ak-parti-cizgisine-uygun-bir-tutum-mu-1059901831.html

Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?

Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, “O festivale... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T07:41+0300

2022-08-14T07:41+0300

2022-08-14T07:41+0300

türkiye

rock

müzik

festival

ahmet hakan

yasak

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Ahmet Hakan, "Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?" başlıklı yazısında, "Öyle olsaydı... Erdoğan, 'Alevi vatandaşlarımız, zaten bize pek oy vermiyorlar. Cemevine, Hacıbektaş’a gitmeme gerek yok' der ve cemevine, Hacıbektaş’a gitmezdi. Cemevi ziyareti de Hacı Bektaş-ı Veli anmasına katılım da... Topluma şu mesajı vermeyi hedefliyor: 'İnançlarımız farklı olabilir ama bu farklılık bizim ayrı düşmemizi gerektirmez. Farklılığımız zenginliğimizdir.' Tam da tüm Türkiye toplumuna böyle bir mesajın verilmesi için gayret gösterilirken.. 'Eğlence anlayışlarımız farklı, bu yüzden sizin eğlence anlayışınıza müdahale ediyoruz' demek... Yaman bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.Hakan şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220811/zeytinli-festivalinin-iptaline-cahit-berkaydan-tepki-muzigin-ne-kotulugunu-gordunuz-kardesim-1059816367.html

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rock, müzik, festival, ahmet hakan, yasak