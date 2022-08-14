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Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?
Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, “O festivale... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T07:41+0300
2022-08-14T07:41+0300
türkiye
rock
müzik
festival
ahmet hakan
yasak
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Ahmet Hakan, "Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?" başlıklı yazısında, "Öyle olsaydı... Erdoğan, 'Alevi vatandaşlarımız, zaten bize pek oy vermiyorlar. Cemevine, Hacıbektaş’a gitmeme gerek yok' der ve cemevine, Hacıbektaş’a gitmezdi. Cemevi ziyareti de Hacı Bektaş-ı Veli anmasına katılım da... Topluma şu mesajı vermeyi hedefliyor: 'İnançlarımız farklı olabilir ama bu farklılık bizim ayrı düşmemizi gerektirmez. Farklılığımız zenginliğimizdir.' Tam da tüm Türkiye toplumuna böyle bir mesajın verilmesi için gayret gösterilirken.. 'Eğlence anlayışlarımız farklı, bu yüzden sizin eğlence anlayışınıza müdahale ediyoruz' demek... Yaman bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.Hakan şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220811/zeytinli-festivalinin-iptaline-cahit-berkaydan-tepki-muzigin-ne-kotulugunu-gordunuz-kardesim-1059816367.html
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rock, müzik, festival, ahmet hakan, yasak

Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?

07:41 14.08.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, “O festivale katılanlar, zaten bize oy vermezler. Yasakla gitsin' anlayışı, Erdoğan’ın anlayışı olamaz" düşüncesini dile getirdi.
Ahmet Hakan, "Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?" başlıklı yazısında, "Öyle olsaydı... Erdoğan, 'Alevi vatandaşlarımız, zaten bize pek oy vermiyorlar. Cemevine, Hacıbektaş’a gitmeme gerek yok' der ve cemevine, Hacıbektaş’a gitmezdi. Cemevi ziyareti de Hacı Bektaş-ı Veli anmasına katılım da... Topluma şu mesajı vermeyi hedefliyor: 'İnançlarımız farklı olabilir ama bu farklılık bizim ayrı düşmemizi gerektirmez. Farklılığımız zenginliğimizdir.' Tam da tüm Türkiye toplumuna böyle bir mesajın verilmesi için gayret gösterilirken.. 'Eğlence anlayışlarımız farklı, bu yüzden sizin eğlence anlayışınıza müdahale ediyoruz' demek... Yaman bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Hakan şu ifadeleri kullandı:
"Üstelik 'Zeytinli Rock Festivali', taaa 2005 yılından beri yapılan bir festival. Yani neredeyse AK Parti ile yaşıt. 2005’ten beri yapılmasında bir sakınca görülmeyen festivalin 2022 yılında engellenmesi, AK Parti’nin ta en baştan beri izlediği siyasi çizgiye terstir ve bir sapmadır."
Cahit Berkay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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Zeytinli Festivali’nin iptaline Cahit Berkay’dan tepki: 'Müziğin ne kötülüğünü gördünüz kardeşim?'
11 Ağustos, 20:03
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