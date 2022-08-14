AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış, makama saygısızlık ediyor
10:54 14.08.2022 (güncellendi: 11:49 14.08.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan' yönelik açıklamalarıyla ilgili tepki gösterdi. Çelik, ''Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Çelik "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir" dedi.
Kaftancıoğlu'nun sözleri için ''Siyasi ahlaksızlık'' ifadesini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" diye konuştu.
Kaftancıoğlu'nun sözleri için ''Siyasi ahlaksızlık'' ifadesini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" diye konuştu.
"Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor" diyen Ömer Çelik, ''Cumhurbaşkanı'na muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap edildiğini'' söyledi.
Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı “diktatör” diyerek hedef almış.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 14, 2022
Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur