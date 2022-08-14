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Alec Baldwin’e kötü haber: Ölümcül set kazasına ilişkin son rapor yayınlandı
Alec Baldwin’e kötü haber: Ölümcül set kazasına ilişkin son rapor yayınlandı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, 'Rust' filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara vurmasının ardından zor günler yaşadığını söylemişti. Baldwin'e üzücü... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T13:01+0300
2022-08-14T13:01+0300
yaşam
alec baldwin
rapor
kaza
ölüm
hollywood
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Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin Ekim 2021’deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Baldwin, boş mermilerle dolu olması gereken silahın tetiğini çektiğini sürekli olarak inkar etti ama yayınlanan son rapor, durumun anlattığı gibi olmadığını ortaya koydu.Sözcü'nün Daily Mail’den aktardığı habere göre, FBI’dan gelen son rapor, sette görüntü yönetmenini öldüren silahın tetik çekilmedikçe ateşlenemeyeceği ve tetiğin de ünlü oyuncu tarafından çekildiği sonucuna vardı.Bu, Santa Fe Şerif Departmanı’nın davanın Bölge Savcısına iletileceğini teyit etmesiyle, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.FBI adli tıp raporu, herhangi bir suçlama getirilip getirilemeyeceğini görmek için daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak ölümcül kazanın tüm alanlarını inceliyordu.Yetkililer dün oyuncuların telefon kayıtlarını beklediklerini ve savcının New York’taki Suffolk İlçe Polisi ve Baldwin’in avukatları ile onları elde etmek için çalıştığını söyledi.Kayıtlar dedektifler tarafından incelenecek ve daha sonra herhangi bir suçlama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için bir dava dosyası gönderilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220220/olumlu-set-kazasinda-savcidan-aciklama-alec-baldwin-tetigi-cekmemis-olabilir-1054047823.html
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alec baldwin, rapor, kaza, ölüm, hollywood

Alec Baldwin’e kötü haber: Ölümcül set kazasına ilişkin son rapor yayınlandı

13:01 14.08.2022
© AFP 2022Alec Baldwin
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin, 'Rust' filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara vurmasının ardından zor günler yaşadığını söylemişti. Baldwin'e üzücü bir haber de FBI raporundan geldi. Raporda, tetiğin ünlü oyuncu tarafından çekildiği sonucuna varıldı.
Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin Ekim 2021’deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.
Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Baldwin, boş mermilerle dolu olması gereken silahın tetiğini çektiğini sürekli olarak inkar etti ama yayınlanan son rapor, durumun anlattığı gibi olmadığını ortaya koydu.
Sözcü'nün Daily Mail’den aktardığı habere göre, FBI’dan gelen son rapor, sette görüntü yönetmenini öldüren silahın tetik çekilmedikçe ateşlenemeyeceği ve tetiğin de ünlü oyuncu tarafından çekildiği sonucuna vardı.
Bu, Santa Fe Şerif Departmanı’nın davanın Bölge Savcısına iletileceğini teyit etmesiyle, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
FBI adli tıp raporu, herhangi bir suçlama getirilip getirilemeyeceğini görmek için daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak ölümcül kazanın tüm alanlarını inceliyordu.
Yetkililer dün oyuncuların telefon kayıtlarını beklediklerini ve savcının New York’taki Suffolk İlçe Polisi ve Baldwin’in avukatları ile onları elde etmek için çalıştığını söyledi.
Kayıtlar dedektifler tarafından incelenecek ve daha sonra herhangi bir suçlama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için bir dava dosyası gönderilecek.
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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Ölümlü set kazasında savcıdan açıklama: Alec Baldwin tetiği çekmemiş olabilir
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