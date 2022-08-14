https://tr.sputniknews.com/20220814/ankara-valiliginden-saganak-uyarisi-1059917428.html
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T19:09+0300
2022-08-14T19:09+0300
2022-08-14T19:09+0300
türkiye
ankara
sağanak
uyarı
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Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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ankara, sağanak, uyarı
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.