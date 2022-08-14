https://tr.sputniknews.com/20220814/ankara-valiliginden-saganak-uyarisi-1059917428.html

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T19:09+0300

2022-08-14T19:09+0300

2022-08-14T19:09+0300

türkiye

ankara

sağanak

uyarı

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Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

türkiye

ankara

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ankara, sağanak, uyarı