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https://tr.sputniknews.com/20220814/arnavutlukta-turk-bayragini-denize-atan-kisi-gozaltina-alindi-1059918074.html
Arnavutluk'ta Türk bayrağını denize atan kişi gözaltına alındı
Arnavutluk'ta Türk bayrağını denize atan kişi gözaltına alındı
Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize atan kişi gözaltına alındı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T19:53+0300
2022-08-14T19:53+0300
dünya
arnavutluk
türkiye
türk bayrağı
gözaltı
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Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği belirtildi.Emniyet yetkililerin birkaç saat süren çalışması sonucunda olayın faili Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı vurgulandı. Söz konusu kişinin, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı belirtildi.
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arnavutluk, türkiye, türk bayrağı, gözaltı

Arnavutluk'ta Türk bayrağını denize atan kişi gözaltına alındı

19:53 14.08.2022
© AP Photo / Visar KryeziuArnavutluk - bayrak
Arnavutluk - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize atan kişi gözaltına alındı.
Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği belirtildi.
Emniyet yetkililerin birkaç saat süren çalışması sonucunda olayın faili Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı vurgulandı. Söz konusu kişinin, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı belirtildi.
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