https://tr.sputniknews.com/20220814/arnavutlukta-turk-bayragini-denize-atan-kisi-gozaltina-alindi-1059918074.html

Arnavutluk'ta Türk bayrağını denize atan kişi gözaltına alındı

Arnavutluk'ta Türk bayrağını denize atan kişi gözaltına alındı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize atan kişi gözaltına alındı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T19:53+0300

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Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği belirtildi.Emniyet yetkililerin birkaç saat süren çalışması sonucunda olayın faili Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı vurgulandı. Söz konusu kişinin, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı belirtildi.

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arnavutluk, türkiye, türk bayrağı, gözaltı