https://tr.sputniknews.com/20220814/avcilarda-catlak-olusan-iki-bina-tahliye-edildi-deprem-oluyor-sandik-megerse-bina-ayrilmis-1059916135.html
Avcılar’da çatlak oluşan iki bina tahliye edildi: ‘Deprem oluyor sandık, meğerse bina ayrılmış’
Avcılar’da çatlak oluşan iki bina tahliye edildi: ‘Deprem oluyor sandık, meğerse bina ayrılmış’
Avcılar'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina tahliye edilerek mühürlendi. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T18:17+0300
2022-08-14T18:17+0300
2022-08-14T18:17+0300
türkiye
istanbul
avcılar
tahliye
çatlak
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Gümüşpala Mahallesi’ndeki Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu. Çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi.İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü. Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk” dedi. Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, avcılar, tahliye, çatlak
Avcılar’da çatlak oluşan iki bina tahliye edildi: ‘Deprem oluyor sandık, meğerse bina ayrılmış’
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Avcılar'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina tahliye edilerek mühürlendi. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk” dedi.
Gümüşpala Mahallesi’ndeki Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu. Çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi.
İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü. Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk” dedi. Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.