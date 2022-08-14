https://tr.sputniknews.com/20220814/avustralyada-havalimaninda-ates-acan-sahis-gozaltina-alindi-1059913387.html
Avustralya’da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı
Avustralya’da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı
Avustralya’nın başkenti Canberra'da havalimanında ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, havalimanı tahliye edildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:20+0300
2022-08-14T16:20+0300
2022-08-14T16:27+0300
dünya
avustralya
havalimanı
saldırı
ateş
ateş açma
canberra
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Avustralya’daki Canberra Havalimanı’nda silahlı bir kişi ateş açtı. Polis başkent Canberra'daki havalimanında yaklaşık 5 el ateş edildiğini belirterek, ateş açan kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, havalimanının tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis ekipleri tarafından silahlı kişinin kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220814/kuduste-israillileri-tasiyan-otobuse-silahli-saldiri-7-yarali-1059903014.html
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avustralya, havalimanı, saldırı, ateş, ateş açma, canberra
Avustralya’da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı
16:20 14.08.2022 (güncellendi: 16:27 14.08.2022) Abone ol
Avustralya’nın başkenti Canberra'da havalimanında ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, havalimanı tahliye edildi.
Avustralya’daki Canberra Havalimanı’nda silahlı bir kişi ateş açtı. Polis başkent Canberra'daki havalimanında yaklaşık 5 el ateş edildiğini belirterek, ateş açan kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, havalimanının tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis ekipleri tarafından silahlı kişinin kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.