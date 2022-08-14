https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-varank-biz-samanyolu-galaksisi-dedigimizde-muhalefetin-aklina-saman-geliyor-1059914668.html

Bakan Varank: Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde, muhalefetin aklına 'saman' geliyor

Bakan Varank: Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde, muhalefetin aklına 'saman' geliyor

Bakan Varank "Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T17:15+0300

2022-08-14T17:15+0300

2022-08-14T17:15+0300

politika

türkiye

mustafa varank

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Bir dizi açılış ve toplantı için geldiği Bartın'da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Nurtaç Arslan'dan brifing aldı, kentteki sanayicilerle basına kapalı toplantı yaptı. Varank, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan bilgi aldı. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü partililerle pasta keserek kutlayan Varank, İl Başkanlığı önünde vatandaşlara ve partililere hitap etti.Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere şu anda herkesin dünya lideri olduğunu kabul ettiği Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuş bir dava hareketi olduğunu söyledi. Kardeşliklerini büyüterek Türkiye'yi büyüteceklerine inandıklarını ifade eden Varank, "Bir ve beraber olarak bu bayrağa en güzel hizmeti yapacağımıza inandık ve onun için de 21 yıldır bu ülkenin aziz vatandaşları hangi hizmet ve yatırımı hak ediyorsa onu yapmak, onun mücadelesini vermek üzere de yıllardır büyük kavga veriyoruz" diye konuştu.‘Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik’“'Dünyada tahıl krizi var, milyonlarca insan aç kalabilir, bu işe çareyi kim bulabilir?' dediklerinde, 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bulabilir.' diyorlar. Biz 21 yılda büyük mücadelelerle, büyük kavgalarla bu ülkeyi vatandaşlarımızın hak ettiği konuma yükseltmek için çalıştık” ifadelerini kullanan Varank "Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik. Yeri geldi askerin, yargının içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Bürokrasi kendi bağımsızlığını ilan ederek bu ülkeye tahakküm etmeye çalıştı. Yeri geldi bizzat darbe teşebbüsünde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinden aldığı güçle, özellikle arkasında dimdik duran teşkilatımızdan aldığı güçle bu mücadeleyi en güzel şekilde verdi" ifadelerini kullandı.Varank, dünyanın bir türbülanstan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:‘2023 seçimleri dönüm noktası’Bartın'da sanayi yatırımı için arsa arayanların olduğuna dikkati çeken Varank, "21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki, 'sanayiciler gelecek, yatırım yapacak yer arayacaklar', siz bana inanmazdınız. Bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. 'Turizmde hangi yatırımları fazla yaparız, buraya daha fazla turist çekeriz, buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir, tarımda hangi destekleri verir, daha ileri gideriz?' bunu konuşuyoruz. Bu başarı hikayesini devam ettirmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak, 2023'te yapacağız çalışmalar çok önemli. 2023 dönüm noktası" değerlendirmesini yaptı. Varank, 2023 seçimlerini kazandıklarında Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağını dile getirdi.Türkiye'de yapılmamışları yaptıklarını, plan ve projelerinin muhalefetin yanına bile yanaşamayacağı ufukta olduğunu söyleyen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı