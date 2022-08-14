https://tr.sputniknews.com/20220814/balikli-rum-hastanesindeki-yangina-iliskin-itfaiye-raporu-cikis-sebebi-tam-olarak-tespit-edilemedi-1059912121.html

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T15:33+0300

2022-08-14T15:33+0300

2022-08-14T15:34+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

balıklı rum hastanesi

itfaiye

rapor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059912218_0:0:727:409_1920x0_80_0_0_90470cb662e6bd9d4ac4f54352b1660c.jpg

Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı. Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi. Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Hazırlanan itfaiye raporunda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/balikli-rum-hastanesi-vakfi-baskani-yuvanidis-bina-3-ay-ile-6-ay-arasinda-tamamlanacak-1059643087.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın, yangın söndürme, balıklı rum hastanesi, itfaiye, rapor