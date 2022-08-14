https://tr.sputniknews.com/20220814/balikli-rum-hastanesindeki-yangina-iliskin-itfaiye-raporu-cikis-sebebi-tam-olarak-tespit-edilemedi-1059912121.html
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T15:33+0300
2022-08-14T15:33+0300
2022-08-14T15:34+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
balıklı rum hastanesi
itfaiye
rapor
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Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı. Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi. Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Hazırlanan itfaiye raporunda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/balikli-rum-hastanesi-vakfi-baskani-yuvanidis-bina-3-ay-ile-6-ay-arasinda-tamamlanacak-1059643087.html
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yangın, yangın söndürme, balıklı rum hastanesi, itfaiye, rapor
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi
15:33 14.08.2022 (güncellendi: 15:34 14.08.2022) Abone ol
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediğini belirtti.
Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı.
Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi.
Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi.
Hazırlanan itfaiye raporunda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi.
Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.