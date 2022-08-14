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Bilecik’te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik’te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T21:30+0300
2022-08-14T21:30+0300
türkiye
bilecik
dolu
sağanak yağış
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam üstü başlayan ve giderek etkisini gösteren ani yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine sebep oldu. Yollardan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise güçlük çekti.Bir yaya yolun karşısına geçemeyince imdadına yoldan geçen iş makinesi operatörü yetişti. İş makinesinin içine bindiren operatör, yayayı ara sokakta indirdi. Diğer yandan yayaların kullandığı alt geçit ise sular altında kaldı. Bozüyük Belediyesinde görevli ekipler şerit çekerek alt geçidi kapatırken, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından ilçe normale döndü. Öte yandan ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı.
türkiye
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bilecik, dolu, sağanak yağış

Bilecik’te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

21:30 14.08.2022
© İHA / SONER ÇELİKBilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© İHA / SONER ÇELİK
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam üstü başlayan ve giderek etkisini gösteren ani yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine sebep oldu. Yollardan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise güçlük çekti.
Bir yaya yolun karşısına geçemeyince imdadına yoldan geçen iş makinesi operatörü yetişti. İş makinesinin içine bindiren operatör, yayayı ara sokakta indirdi. Diğer yandan yayaların kullandığı alt geçit ise sular altında kaldı. Bozüyük Belediyesinde görevli ekipler şerit çekerek alt geçidi kapatırken, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından ilçe normale döndü. Öte yandan ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı.
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