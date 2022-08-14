https://tr.sputniknews.com/20220814/bilecikte-ani-bastiran-dolu-ve-saganak-yagis-hayati-olumsuz-etkiledi-1059919910.html

Bilecik’te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik’te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T21:30+0300

2022-08-14T21:30+0300

2022-08-14T21:30+0300

türkiye

bilecik

dolu

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059919764_0:43:1434:850_1920x0_80_0_0_144b7c9a1ec5d45bee75373c5df8b47f.jpg

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam üstü başlayan ve giderek etkisini gösteren ani yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine sebep oldu. Yollardan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise güçlük çekti.Bir yaya yolun karşısına geçemeyince imdadına yoldan geçen iş makinesi operatörü yetişti. İş makinesinin içine bindiren operatör, yayayı ara sokakta indirdi. Diğer yandan yayaların kullandığı alt geçit ise sular altında kaldı. Bozüyük Belediyesinde görevli ekipler şerit çekerek alt geçidi kapatırken, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından ilçe normale döndü. Öte yandan ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı.

türkiye

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilecik, dolu, sağanak yağış