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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü: 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü: 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış
Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T12:33+0300
2022-08-14T12:33+0300
türkiye
antalya
kadın cinayeti
ölüm
döşemealtı
uzaklaştırma
uzaklaştırma kararı
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html
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antalya, kadın cinayeti, ölüm, döşemealtı , uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü: 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış

12:33 14.08.2022
© DHAAntalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.
Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
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