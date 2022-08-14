https://tr.sputniknews.com/20220814/bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-oldurulmustu-2-kez-uzaklastirma-karari-aldirmis-1059907443.html

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü: 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü: 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış

Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T12:33+0300

2022-08-14T12:33+0300

2022-08-14T12:33+0300

türkiye

antalya

kadın cinayeti

ölüm

döşemealtı

uzaklaştırma

uzaklaştırma kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059907552_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_58dbafcc3054242b67d739d7aa32df76.jpg

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html

türkiye

antalya

döşemealtı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kadın cinayeti, ölüm, döşemealtı , uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı