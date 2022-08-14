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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.
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türkiye, bursa, sel

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

07:19 14.08.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMURBursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü.
Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti.
Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı.
Yollar göle dönerken yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.
İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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