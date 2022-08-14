https://tr.sputniknews.com/20220814/bursada-saganak-yagis-etkili-oldu-1059901713.html
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T07:19+0300
2022-08-14T07:19+0300
2022-08-14T07:19+0300
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Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20220810/silivride-sel-sulari-plaji-vurdu-sezlonglar-akintiya-kapildi-semsiyeler-devrildi-1059769071.html
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türkiye, bursa, sel
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü.
Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti.
Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı.
Yollar göle dönerken yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.