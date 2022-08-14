CANLI | ‘Zaporojye Nükleer Santrali, Ukrayna bombardımanından sonra olağan düzende çalışıyor’

Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna bombardımanında hedef alınan Zaporojye Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamasında, “Mermilerin bir kısmı termik santral ile nükleer santral arasına, bir kısmı da termik santralin sahasına düştü. Nükleer santral hasar görmedi ve olağan düzende çalışıyor. Rus ordusunun hava savunması, tesisi bir kez daha Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sürekli olarak kışkırttıkları nükleer tehditten korudu” diye konuştu.