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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220814/canli--zaporojye-nukleer-santrali-ukrayna-bombardimanindan-sonra-olagan-duzende-calisiyor-1059908946.html
CANLI | ‘Zaporojye Nükleer Santrali, Ukrayna bombardımanından sonra olağan düzende çalışıyor’
CANLI | ‘Zaporojye Nükleer Santrali, Ukrayna bombardımanından sonra olağan düzende çalışıyor’
Ukrayna’da kısmen Rusya’nın denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna tarafından dün... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, zaporojye
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye

CANLI | ‘Zaporojye Nükleer Santrali, Ukrayna bombardımanından sonra olağan düzende çalışıyor’

13:18 14.08.2022 (güncellendi: 13:20 14.08.2022)
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Ukrayna’da kısmen Rusya’nın denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna tarafından dün düzenlenen sıradaki bombardımanın ardından Zaporojye Nükleer Santrali’nin olağan düzende çalıştığını, tesisin herhangi bir isabet almadığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna bombardımanında hedef alınan Zaporojye Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamasında, “Mermilerin bir kısmı termik santral ile nükleer santral arasına, bir kısmı da termik santralin sahasına düştü. Nükleer santral hasar görmedi ve olağan düzende çalışıyor. Rus ordusunun hava savunması, tesisi bir kez daha Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sürekli olarak kışkırttıkları nükleer tehditten korudu” diye konuştu.
Ukrayna ordusu dün bir kez daha Energodar kentini, ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali ile Zaporojye Termik Santralini bombaladı, nükleer tesisine bitişik sahaya 9 adet top mermisi ateşlendi. Verilen hasarın boyutları araştırılıyor.
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