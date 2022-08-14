https://tr.sputniknews.com/20220814/cerablusta-turk-bayragini-indirmeye-calistigi-one-surulen-6-kisiye-gozalti--1059909876.html
Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişiye gözaltı
Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişiye gözaltı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T13:54+0300
2022-08-14T13:54+0300
2022-08-14T13:54+0300
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bayrak
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halep
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından Halep'in Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu. Suriye yönetimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şura olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalıştığı öne sürülen şahısların A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi. Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220813/turk-bayragina-basarak-video-ceken-suriye-uyruklu-kisi-tutuklandi-1059889550.html
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cerablus, suriye, protesto, bayrak, gözaltı, halep
Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişiye gözaltı
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Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından Halep'in Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu.
Suriye yönetimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şura olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalıştığı öne sürülen şahısların A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi.
Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.