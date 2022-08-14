https://tr.sputniknews.com/20220814/cerablusta-turk-bayragini-indirmeye-calistigi-one-surulen-6-kisiye-gozalti--1059909876.html

Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişiye gözaltı

Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişiye gözaltı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı öne sürülen 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T13:54+0300

2022-08-14T13:54+0300

2022-08-14T13:54+0300

dünya

cerablus

suriye

protesto

bayrak

gözaltı

halep

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından Halep'in Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu. Suriye yönetimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şura olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalıştığı öne sürülen şahısların A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi. Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220813/turk-bayragina-basarak-video-ceken-suriye-uyruklu-kisi-tutuklandi-1059889550.html

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cerablus, suriye, protesto, bayrak, gözaltı, halep