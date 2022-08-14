Dünyanın en büyük kanyonlarından biri: Kastamonu'daki Valla'ya giren 11 kişi dışarıya çıkamadı

"12 Ağustos Cuma günü 17 kişi Valla Kanyonu'na girdi. En son Bozkurt ilçemizde oluşan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nun yapısının değiştiği, kanyonda bulunan devasa taşların, kayaların oynadığı tespit edilmiş. Dolayısıyla bu işi profesyonel manada yapan 6 arkadaşımız, hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit edebilmeleri için yola devam ediyorlar. Ancak bu işi amatörce yapan ve yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımız ise maalesef kanyon içerisinde mahsur kaldıkları yönünde haber aldık. Bu arkadaşların kesinlikle ileriye gidemediklerini ve kesinlikle geriye dönüşlerinin olmadığını JAK ve AFAD ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde anlamış olduk. Bende bunun üzerine Sayın Valimizi aradım, arkadaşların kurtarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Harekete geçileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili çalışma sürüyor. Kısa sürede mahsur kalan arkadaşların kurtarılmasını temenni ediyoruz."