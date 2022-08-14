https://tr.sputniknews.com/20220814/dunyanin-en-derin-kanyonlarindan-valla-kanyonunda-mahsur-kalan-11-kisiden-10u-kurtarildi-1059901310.html

Dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişiden 10'u kurtarıldı

Dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişiden 10'u kurtarıldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 10'u... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T06:52+0300

2022-08-14T06:52+0300

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nin katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i, Valla Kanyonu'nda mahsur kaldı.İlçede 11 Ağustos Perşembe günü başlayan festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na dün kanyon geçişi için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için Valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.Kanyona giriş yapan 17 kişiden 6'sının kanyon geçişi konusunda profesyonel olduğuna işaret eden Yaşar, şunları aktardı:Bu kişilerin bulundukları yerden ilerleyemediklerinin Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşıldığını söyleyen Yaşar, "Bunun üzerine Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz kurtarmayla ilgili çalışmayı başlattı." ifadesini kullandı.Jandarmaya ait kurtarma helikopteri bölgeye ulaştıVali Avni Çakır, jandarmaya ait kurtarma helikopterinin bölgeye ulaştığını ve kanyonda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.Kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor. Amatörler gidemediler. Dik de olduğu için çıkamadılar. Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah." dedi.Mahsur kalanlardan 10 kişinin helikopterle alındığını ifade eden Çakır, kalan bir kişinin de sabah alınacağını ifade etti.Helikopterin kapasitesi nedeniyle bir kişinin alınamadığı, kalan kişinin yanına iki jandarma personeli ile geceyi geçirmeleri için gerekli malzemelerin bırakıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220809/kopegi-kurtarmaya-indigi-kanalda-kendi-mahsur-kaldi-1059705409.html

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