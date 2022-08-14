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https://tr.sputniknews.com/20220814/erivanda-pazar-yerinde-patlama-1-olu-20-yarali-1059911270.html
Erivan'da pazar yerinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Erivan'da pazar yerinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T15:08+0300
2022-08-14T15:08+0300
dünya
ermenistan
pazar
patlama
ölü
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Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Erivan’da bir pazarda meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.Sputnik Ermenistan’ın, bakanlığın ön verilerine atıfla bildirdiği üzere, Erivan'daki Surmalu pazarında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı doğrulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/misirda-kilise-yangini-41-olu-55-yarali--1059910486.html
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ermenistan, pazar, patlama, ölü, yaralı

Erivan'da pazar yerinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı

15:08 14.08.2022
© SputnikErmenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Sputnik
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Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Erivan’da bir pazarda meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Sputnik Ermenistan’ın, bakanlığın ön verilerine atıfla bildirdiği üzere, Erivan'daki Surmalu pazarında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı doğrulandı.
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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