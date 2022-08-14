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Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu
Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu
Kütahya'da bir kişi, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenerek, sürücüyü tüfekle vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T03:05+0300
2022-08-14T03:12+0300
türkiye
kütahya
park
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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Kütahya'da yaşanan olayda, Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
kütahya
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kütahya, park, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

03:05 14.08.2022 (güncellendi: 03:12 14.08.2022)
© DHAKütahya'da bir kişi, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenerek, sürücüyü tüfekle vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kütahya'da bir kişi, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenerek, sürücüyü tüfekle vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Kütahya'da bir kişi, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenerek, sürücüyü tüfekle vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kütahya'da yaşanan olayda, Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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