https://tr.sputniknews.com/20220814/evinin-onune-arac-park-eden-surucuyu-tufekle-vurdu-1059897504.html

Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

Kütahya'da bir kişi, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenerek, sürücüyü tüfekle vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T03:05+0300

2022-08-14T03:05+0300

2022-08-14T03:12+0300

türkiye

kütahya

park

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

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Kütahya'da yaşanan olayda, Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

kütahya

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kütahya, park, silahlı saldırı, silahlı saldırgan