https://tr.sputniknews.com/20220814/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-bakim-calismasi-basladi-edirne-istikameti-tek-serit-1059898718.html

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması başladı: Edirne istikameti tek şerit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması başladı: Edirne istikameti tek şerit

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, asfalt ve bakım çalışmaları başladı. Çalışmanın yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Çalışma süresince köprüde Edirne... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T03:59+0300

2022-08-14T03:59+0300

2022-08-14T03:59+0300

türkiye

fatih sultan mehmet köprüsü

asfalt

istanbul

trafik

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İstanbul'da günde ortalama 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt ve bakım çalışmaları başladı.Bakan Karaismailoğlu, sabah saat 10.00'a kadar sürecek yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'nün dünyanın en yoğun trafiğinin yaşandığı köprülerinden olduğuna işaret ederek, günlük ortalama 240 bin aracın köprüden geçiş yaptığını söyledi.Bu kadar yoğun trafiğe hizmet eden köprünün yüzeyindeki asfaltta bozulmaların olabildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah 10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar." dedi.Günde ortalama 240 bin araç geçiyorBakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nda 4 kara yolu geçişi bulunduğunu belirterek, günlük ortalama FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçtiğini bildirdi.Öte yandan, bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FSM Köprüsü'nün Edirne istikametinde başlatılan asfalt çalışması kapsamında sağ iki şeritte meydana gelen muhtelif bozulmalar onarılıyor.İstanbul trafiğini asgari seviyede etkileyecek saatlerde planlanan çalışma çerçevesinde, Edirne istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.Çalışmalar, 2 adet asfalt kazıma makinesi, 2 asfalt serim makinesi, 3 silindir, 10 kamyon, 2 bobcat, 1 vakumlu süpürge, 2 arazöz, 1 çizgi makinesi ile yürütülüyor. 1400 metrekare alanda 25 mm kalınlığında asfalt serimi yapılması ve 100 ton TMA kullanılması planlanıyor.Saat 10.00'da köprünün 4 şerit olarak trafiğe açılması öngörülüyor.

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fatih sultan mehmet köprüsü, asfalt, istanbul, trafik