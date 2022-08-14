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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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fatih sultan mehmet köprüsü
bakım
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-bakim-calismasi-basladi-edirne-istikameti-tek-serit-1059898718.html
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fatih sultan mehmet köprüsü, bakım, asfalt

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi

09:21 14.08.2022
© DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, asfalt ve bakım çalışmaları başladı. Çalışmanın yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Çalışma süresince köprüde Edirne istikameti tek şeride düşürülecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
Türkiye
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması başladı: Edirne istikameti tek şerit
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