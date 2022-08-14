https://tr.sputniknews.com/20220814/fatih-sultan-mehmet-koprusundeki-asfalt-bakim-calismasi-sona-erdi-1059902437.html
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T09:21+0300
2022-08-14T09:21+0300
2022-08-14T09:21+0300
türkiye
fatih sultan mehmet köprüsü
bakım
asfalt
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-bakim-calismasi-basladi-edirne-istikameti-tek-serit-1059898718.html
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fatih sultan mehmet köprüsü, bakım, asfalt
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.