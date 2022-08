https://tr.sputniknews.com/20220814/galatasarayin-ligin-2-haftasinda-giresunspora--1-0-maglup-oldu-1059896953.html

Galatasaray, ligin 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 45 bin 484 taraftar izledi.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, konuk ekip ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. Aslan, ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç öncesinde hedeflerimiz kendi seyircilerimiz önünde 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Maçı kazanacak çok net pozisyonları, Galatasaray seviyesinde pozisyonları yakalamasak da rakibimizin de çok kalemize gelmediği, bizim baskın oynadığımız, bize iyi savunma yapacak bir takım vardı. Bununla ilgili daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performanslar. Kendi kalitemizin altındaydı. 3. bölgeye geçtiğimiz daha kaliteli işler yapabilirdik. Burada bu kaliteyi otaya koyamadık. Daha net pozisyonlar yapabilirdik. Oyunu hükmetsek de bireysel hatayla maçı kaybettik. Bu tür maçlar olacak. Bizim lige kazanarak başladığımız bir seneydi. Bugün bunu arttırmak istiyorduk. Maçın sonunda iyi mücadele eden Giresunspor vardı. Bizim de bir hatamızla maçı kazandılar. Onları tebrik ederim. Mücadele vardı, baskı vardı. Daha çok üretmemiz gerekirdi. 14 şutun 2’si kaleyi bulmuş, 35-36 orta var. Orta kalitemiz kötüydü. Bu da bize sonucu getirmedi belki de" diye konuştu.Yerli futbolcu bulmanın zor olduğunu belirten Buruk, "Yerli sorunu şu anda herkesin ortak sorunu. Elit yerli oyuncu da sıkıntılarımız var. Genelde ülke futbolu olarak var. 3 Türk kuralı her hocayı zorluyor. Oyuncu değişikliği yaparken bile bunları düşünmeniz gerekiyor. Hepimizin neden olduğunu bilmediği bir kural var ortada. Bu kuraldan dolayı oyuncu almak istiyorsunuz. Yurt dışında bir takıma gidip, Türk oyuncu almak istediğinizde 7-8 milyon Euro para çekiyorlar. Şu anda orada çok fazla seçeneğiniz yok" şeklinde konuştu.'Kadroyu genişletmek istiyoruz'Kadroyu genişletmek istediklerini ifade eden Okan Buruk, "Bazı bölgelerde eksikliklerimiz var. Stoper bölgesine takviye istiyoruz. Emin Bayram hazırlık kampında sakatlandı. Belki Emin hazır olsaydı, kullanacağımız oyunculardan biriydi. O bölgeye oyuncu bakıyoruz. Ön tarafa da bize katkı sağlayacak farklı, çok yönlü oyuncu arayışımız bir tane daha olacak. Eksiklerimizi de görüyoruz. Aynı anda iki sağ bekimiz sakatlandı. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz. Her bölge ile ilgili sıkıntılar çekiyoruz. Takımı neredeyse sıfırdan yaptık. Bunların da alışma süreci var. Benim geçen hafta en çok sevindiğim şeylerden biri ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor, tam hazır değilsiniz, kadronuz oturmamış, galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bugün de bunun tersini yaşadık. İkinci maç 6 puanı yakalayıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Biz takım olarak daha iyisini yapacağız. Bu anlamda hiç şüphem yok. Daha iyi ortaya çıkacak. Bu tür maçlar karşımıza çok fazla çıkacak. Bu tür hakemler de karşımıza çıkacak. Maçı durduran, maçın ritmini yavaşlatan, belki alt ligde çok fazla maç yönettiği için buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. Çünkü ona adapte olmuş. 3 kere avantajı durdu. Her aut atışı 1 dakikaya yakın sürüyor. Burada da bu tür hakemler de karşımıza çıkacak. Biz Türk futbolu için oyun hızlansın, kalite artsın istiyoruz. Bu hakemlerle bunun olması çok zor. Bunlar oyunun süresinin uzamasının şansı yok. Bu tür hakemler neredeyse belki 45 dakikalara, 40 dakikalara düşürebilirler" açıklamasında bulundu.'Bugün burada bizim için bir kaza oldu'Oyunu oturma anlamında bugün çok sıkıntı yaşadıkları düşünmediğini ifade eden Okan Buruk, "Bireysel olarak performanslar düştüğünde istediğiniz oyun kalitesi de bazen oturmuyor. Belki de şunun da etkisi vardır; kendi sahamızda, dolu tribünler. Çok iştahlı da başladık. Üretmede sıkıntı yaşayınca oyuncular bu anlamda hata yaptıkça demoralize oldular. Yediğimiz golden sonra çok fazla demoralize olduk. 0-0 gitse belki son 15 dakikayı farklı oynayabilirdik. İlk maçı heyecanı belki üzerlerinde vardı. Yeni gelen oyuncularımız var. İlk 3-4 hafta, Trabzonspor maçına kadar olan süreci birbirimize alışma süreci olarak düşünüyorduk. Bugün burada bizim için bir kaza oldu. İnşallah önümüzdeki hafta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un durumuyla ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece kulübümüz Nelsson’u bırakmak istemiyor" diye cevap verdi.İtalyan golcü Andrea Belotti için ise Buruk, "Transferin başından beri isteğimiz olmuştu. Son süreçte Belotti kendi ülkesinde genelde kalmayı düşünüyor gibi gelmişti. O konuyla ilgili bir gelişme yok" dedi.

