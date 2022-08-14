https://tr.sputniknews.com/20220814/gelin-ve-damat-van-golu-sahilinde-cop-topladi-1059909756.html

Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı

Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras ile Feyza Demirel çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T13:42+0300

2022-08-14T13:42+0300

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yaşam

çöp

van

erciş

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damat

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Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı. Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti. 'Van Gölü bizim için önemli'Damat Ahmet Sadık Aras, “Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım" dedi.'Bütün canlılar zarar görüyor'Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu.

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