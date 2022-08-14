https://tr.sputniknews.com/20220814/icisleri-bakanligi-server-sinanoglunun-gorevden-uzaklastirma-hali-devam-etmektedir-1059920847.html

İçişleri Bakanlığı: Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı: Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T22:39+0300

2022-08-14T22:39+0300

2022-08-14T22:39+0300

türkiye

server sinanoğlu

içişleri bakanlığı

açıklama

batman

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İçişleri Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Yapılan yazılı açıklamada, "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" ifadeleri kaydedildi.

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server sinanoğlu, içişleri bakanlığı, açıklama, batman