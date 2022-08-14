https://tr.sputniknews.com/20220814/icisleri-bakanligi-server-sinanoglunun-gorevden-uzaklastirma-hali-devam-etmektedir-1059920847.html
İçişleri Bakanlığı: Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
İçişleri Bakanlığı: Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T22:39+0300
2022-08-14T22:39+0300
2022-08-14T22:39+0300
türkiye
server sinanoğlu
içişleri bakanlığı
açıklama
batman
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İçişleri Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Yapılan yazılı açıklamada, "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" ifadeleri kaydedildi.
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server sinanoğlu, içişleri bakanlığı, açıklama, batman
İçişleri Bakanlığı: Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
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İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin "Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" ifadeleri kaydedildi.