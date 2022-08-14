https://tr.sputniknews.com/20220814/istanbul-bogazi-girisinde-makine-arizasi-yapan-tanker-emniyetle-demirletildi-1059896704.html
İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi
İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi
Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan Liberya bandıralı ''JANAKI'' isimli 183 metre uzunluğundaki tanker, emniyetle demirletildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T01:42+0300
2022-08-14T01:42+0300
2022-08-14T01:42+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan ''JANAKI'' isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, römorkörler ve KEGM-4 botu refakatinde C Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
türkiye
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istanbul boğazı, gemi
İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi
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Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan Liberya bandıralı ''JANAKI'' isimli 183 metre uzunluğundaki tanker, emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan ''JANAKI'' isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.
Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, römorkörler ve KEGM-4 botu refakatinde C Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.