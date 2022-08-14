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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın, aralıklı ve yerel olarak yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:48+0300
2022-08-14T16:48+0300
yaşam
türkiye
istanbul
yağış
meteoroloji
uyarı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Akşam saatlerine kadar etkili olacakİstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre ise yarının ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece 03.00 saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Yağışların yarın saat 06.00'dan itibaren etkisini arttırması ve 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.
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türkiye, istanbul, yağış, meteoroloji, uyarı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

16:48 14.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
İstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın, aralıklı ve yerel olarak yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre ise yarının ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece 03.00 saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın saat 06.00'dan itibaren etkisini arttırması ve 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.
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