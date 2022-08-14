https://tr.sputniknews.com/20220814/izmirde-8-bin-yillik-parmak-izi-bulundu-1059898120.html

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda 8 bin yıl öncesine ait parmak izleri keşfedildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T03:41+0300

2022-08-14T03:41+0300

2022-08-14T03:41+0300

yaşam

türkiye

izmir

seramik

parmak izi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda 8 bin yıl öncesinde yaşamış seramik ustalarına ait parmak izlerine rastlandı. Kazılarda ortaya çıkarılan yapının, en eski seramik üretim atölyesi olduğu anlaşıldı.Seramik üretiminde kullanılan hamurların üzerinde, seramik ustalarına ait olduğu düşünülen 8 bin yıllık parmak izleri bulundu.Tarihteki en eski seramik üretim atölyesi olan 100 metrekarelik yapıda, seramik kapların pişirildiği fırınlar ve seramik kapların boyanmasında hematit boyayı öğütmek için kullanılan çok sayıda öğütme taşlarının yer aldığı kaydedildi.Ulucak Höyüğü'nün, Ege Bölgesi'nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı bilgisi de bu çalışmalarla tespit edildi. Ayrıca ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa edip kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri de anlaşıldı.Kazı başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, seramik üretiminde ilk uzmanlaşmayı fiziksel olarak göstermesi açısından atölyenin çok önemli olduğunu belirtti.'Seramik üretimindeki en eski kanıt'Çevik, "Tarihsel olarak Mezopotamya'dan Ege Bölgesi'ne kadar geniş bir coğrafyada ilk seramiklerin günümüzden 9 bin yıl önce yapıldığını biliyoruz. Bu ilk seramikler yapıldığı zaman olasılıkla kadınlar tarafından hane içi üretiliyordu" ifadelerini kullandı.6-7 odası olan olan mekanda hamurun hazırlanmasından şekillendirilmesine, astar boyanın kullanımından perdahlanmasına kadar seramik üretiminin tüm zincirinin uygulandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle buranın seramik üretim atölyesi olduğunu belirten Çevik, "Bu atölye, seramik üretimindeki uzmanlaşmada en eski kanıt" diye konuştuParmak izlerinin yaş ve cinsiyetini de tayin eden ekip, 11 yaşından daha küçük çocukların bu atölyede çalışmadıklarını ortaya koydu.Sermaik üretiminde erken uzmanlaşmaya geçişte kadın veya erkek gibi keskin bir cinsiyet ayrımının olmadığı tespit edildi.

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türkiye, izmir, seramik, parmak izi