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İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi
İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Partili Hamza Dağ ve Bakan Kurum sosyal medyadan tepki gösterdi. İzmir... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T21:18+0300
2022-08-14T21:18+0300
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Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam" ifadelerini kullandı.
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izmir, karşıyaka, murat kurum, hamza dağ, ağaç, tepki

İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi

21:18 14.08.2022
© DHAİzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması
İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Partili Hamza Dağ ve Bakan Kurum sosyal medyadan tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ağacın Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla kesilmek zorunda kalındığını açıkladı.
Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam" ifadelerini kullandı.
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