https://tr.sputniknews.com/20220814/izmirde-yarim-asirlik-agacin-kesilmesi-tartismasi-bakan-kurum-tepki-gosterdi-1059919614.html
İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi
İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Partili Hamza Dağ ve Bakan Kurum sosyal medyadan tepki gösterdi. İzmir... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T21:18+0300
2022-08-14T21:18+0300
2022-08-14T21:18+0300
politika
izmir
karşıyaka
murat kurum
hamza dağ
ağaç
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059919300_0:652:687:1038_1920x0_80_0_0_5f749bfc7cb8bb1d171402c24dda40eb.jpg
Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam" ifadelerini kullandı.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059919300_0:587:687:1102_1920x0_80_0_0_ebf1b1be7a995a829d467d42c86300a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, karşıyaka, murat kurum, hamza dağ, ağaç, tepki
İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması: Bakan Kurum tepki gösterdi
Abone ol
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Partili Hamza Dağ ve Bakan Kurum sosyal medyadan tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ağacın Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla kesilmek zorunda kalındığını açıkladı.
Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam" ifadelerini kullandı.