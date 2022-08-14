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Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy’de dün gece saatlerinde kafede silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T19:04+0300
2022-08-14T19:04+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
kadına şiddet
cenaze
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Dün gece saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana gelen olayda 63 yaşındaki Mihriban Arduç kafeye gelen Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu. Yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Hakan Asilkan yakalandı.Mihriban Arduç’un cenazesi bugün Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Arduç’un ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Arduç’un ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arduç’un cenazesi Pendik Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.Öte yandan, Mihriban Arduç’un yaklaşık 20 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan’dan ayrılmak istediği fakat Asilkan’ın bunu kabul etmediği öğrenildi. Saldırgan Hakan Asilkan’ın emniyetteki ifadesinin aksine Arduç’un sahibi olduğu kafeye ortak olmadığı ve Mihriban Arduç’un kafeyi satarak Asilkan’dan uzaklaşmak istediği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Mihriban Arduç ve ailesinin, saldırgan Hakan Asilkan’ın sabıka kaydı olduğunu bilmedikleri öğrenildi.
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istanbul, kadıköy, kadına şiddet, cenaze

Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı

19:04 14.08.2022
© DHAKadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Kadıköy’de dün gece saatlerinde kafede silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı.
Dün gece saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana gelen olayda 63 yaşındaki Mihriban Arduç kafeye gelen Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu. Yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Hakan Asilkan yakalandı.
Mihriban Arduç’un cenazesi bugün Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Arduç’un ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Arduç’un ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arduç’un cenazesi Pendik Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan, Mihriban Arduç’un yaklaşık 20 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan’dan ayrılmak istediği fakat Asilkan’ın bunu kabul etmediği öğrenildi. Saldırgan Hakan Asilkan’ın emniyetteki ifadesinin aksine Arduç’un sahibi olduğu kafeye ortak olmadığı ve Mihriban Arduç’un kafeyi satarak Asilkan’dan uzaklaşmak istediği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Mihriban Arduç ve ailesinin, saldırgan Hakan Asilkan’ın sabıka kaydı olduğunu bilmedikleri öğrenildi.
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