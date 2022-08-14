https://tr.sputniknews.com/20220814/kadikoyde-oldurulen-mihriban-arduc-son-yolculuguna-ugurlandi-1059917331.html

Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’de öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’de dün gece saatlerinde kafede silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T19:04+0300

2022-08-14T19:04+0300

2022-08-14T19:04+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

kadına şiddet

cenaze

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Dün gece saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana gelen olayda 63 yaşındaki Mihriban Arduç kafeye gelen Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu. Yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Hakan Asilkan yakalandı.Mihriban Arduç’un cenazesi bugün Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Arduç’un ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Arduç’un ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arduç’un cenazesi Pendik Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.Öte yandan, Mihriban Arduç’un yaklaşık 20 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen Hakan Asilkan’dan ayrılmak istediği fakat Asilkan’ın bunu kabul etmediği öğrenildi. Saldırgan Hakan Asilkan’ın emniyetteki ifadesinin aksine Arduç’un sahibi olduğu kafeye ortak olmadığı ve Mihriban Arduç’un kafeyi satarak Asilkan’dan uzaklaşmak istediği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Mihriban Arduç ve ailesinin, saldırgan Hakan Asilkan’ın sabıka kaydı olduğunu bilmedikleri öğrenildi.

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istanbul, kadıköy, kadına şiddet, cenaze