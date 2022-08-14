Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220814/kanadanin-ontario-basbakani-konusma-yaptigi-sirada-agzina-giren-ariyi-cignedi-1059922241.html
Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi
Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi
Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ağzına, katıldığı bir törende konuşma yaptığı sırada arı girdi. Ford, arıyı çıkarmaya çalışsa da çiğnemek... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:56+0300
2022-08-14T23:56+0300
dünya
kanada
ontario
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059922097_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_9b0a968e900329e479ed888059b4182b.jpg
Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı. Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bahsettiği konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara yansıdı.
kanada
ontario
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059922097_0:0:465:349_1920x0_80_0_0_87349caeac2c443cb778f258f5a9566b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, ontario

Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi

23:56 14.08.2022
© AP PhotoKanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford
Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ağzına, katıldığı bir törende konuşma yaptığı sırada arı girdi. Ford, arıyı çıkarmaya çalışsa da çiğnemek zorunda kaldı.
Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı. Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.
57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bahsettiği konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.
Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı.
Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara yansıdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала