https://tr.sputniknews.com/20220814/kanadanin-ontario-basbakani-konusma-yaptigi-sirada-agzina-giren-ariyi-cignedi-1059922241.html

Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi

Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi

Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ağzına, katıldığı bir törende konuşma yaptığı sırada arı girdi. Ford, arıyı çıkarmaya çalışsa da çiğnemek... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T23:56+0300

2022-08-14T23:56+0300

2022-08-14T23:56+0300

dünya

kanada

ontario

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059922097_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_9b0a968e900329e479ed888059b4182b.jpg

Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı. Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bahsettiği konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara yansıdı.

kanada

ontario

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, ontario