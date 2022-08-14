https://tr.sputniknews.com/20220814/kanadanin-ontario-basbakani-konusma-yaptigi-sirada-agzina-giren-ariyi-cignedi-1059922241.html
Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi
Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi
Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ağzına, katıldığı bir törende konuşma yaptığı sırada arı girdi. Ford, arıyı çıkarmaya çalışsa da çiğnemek... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:56+0300
2022-08-14T23:56+0300
2022-08-14T23:56+0300
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Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı. Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bahsettiği konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara yansıdı.
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Kanada’nın Ontario Başbakanı, konuşma yaptığı sırada ağzına giren arıyı çiğnedi
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Kanada’nın Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ağzına, katıldığı bir törende konuşma yaptığı sırada arı girdi. Ford, arıyı çıkarmaya çalışsa da çiğnemek zorunda kaldı.
Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı. Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.
57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bahsettiği konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.
Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı.
Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara yansıdı.