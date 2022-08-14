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Konya'da kamyonet seyir halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
Konya'da kamyonet seyir halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
Konya'da kamyonetin seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T06:39+0300
2022-08-14T06:39+0300
türkiye
trafik kazası
konya
tır şöförü
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Konya'da kamyonet, seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.Mustafa Samet Pullu idaresindeki kamyonet Konya-Karaman kara yolunun 20'inci kilometresinde, Mustafa Çelik yönetimindeki 33 DNJ 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.Olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20220812/kaz-golu-cevresine-kurulmasi-planlanan-maden-ocagi-mahkeme-karari-ile-durduruldu-1059873662.html
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trafik kazası, konya, tır şöförü

Konya'da kamyonet seyir halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

06:39 14.08.2022
Konya'da kamyonet seyir halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
Konya'da kamyonet seyir halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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Konya'da kamyonetin seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da kamyonet, seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa Samet Pullu idaresindeki kamyonet Konya-Karaman kara yolunun 20'inci kilometresinde, Mustafa Çelik yönetimindeki 33 DNJ 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.
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