https://tr.sputniknews.com/20220814/kremlin-putin-15-agustosta-army-2022-forumunun-acilis-torenine-katilacak-1059913567.html

Kremlin: Putin, Army-2022 forumunun açılış törenine katılacak

Kremlin: Putin, Army-2022 forumunun açılış törenine katılacak

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacağını bildirdi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T16:32+0300

2022-08-14T16:32+0300

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savunma

rusya

vladimir putin

army

tatbikat

oyun

kremlin

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Kremlin Basın Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacak.“Vladimir Putin, 15 Ağustos tarihinde uluslararası askeri-teknik forum Army 2022 ve Uluslararası Ordu Oyunları 2022'nin açılış törenine katılacak” denilen açıklamada, Rus liderin ayrıca Patriot Parkı’nda gelecek vaat eden askeri teçhizat modellerinin sergilendiği alanları da ziyaret edeceği kaydedildi.Putin, Army forumunu her yıl ziyaret ediyor ve katılımcılarına hitap ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220814/putin-rusya-ve-pakistan-terorle-mucadele-yonunde-aktif-olarak-is-birligi-yapiyor-1059908060.html

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