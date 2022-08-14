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Kremlin: Putin, Army-2022 forumunun açılış törenine katılacak
Kremlin: Putin, Army-2022 forumunun açılış törenine katılacak
Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacağını bildirdi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:32+0300
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savunma
rusya
vladimir putin
army
tatbikat
oyun
kremlin
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Kremlin Basın Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacak.“Vladimir Putin, 15 Ağustos tarihinde uluslararası askeri-teknik forum Army 2022 ve Uluslararası Ordu Oyunları 2022'nin açılış törenine katılacak” denilen açıklamada, Rus liderin ayrıca Patriot Parkı’nda gelecek vaat eden askeri teçhizat modellerinin sergilendiği alanları da ziyaret edeceği kaydedildi.Putin, Army forumunu her yıl ziyaret ediyor ve katılımcılarına hitap ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220814/putin-rusya-ve-pakistan-terorle-mucadele-yonunde-aktif-olarak-is-birligi-yapiyor-1059908060.html
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rusya, vladimir putin, army, tatbikat, oyun, kremlin

Kremlin: Putin, Army-2022 forumunun açılış törenine katılacak

16:32 14.08.2022 (güncellendi: 16:35 14.08.2022)
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Putin - Şoygu / Donanma Günü Kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacağını bildirdi.
Kremlin Basın Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Army-2022 uluslararası forumunun ve Uluslararası Ordu Oyunları'nın açılış törenine katılacak.
“Vladimir Putin, 15 Ağustos tarihinde uluslararası askeri-teknik forum Army 2022 ve Uluslararası Ordu Oyunları 2022'nin açılış törenine katılacak” denilen açıklamada, Rus liderin ayrıca Patriot Parkı’nda gelecek vaat eden askeri teçhizat modellerinin sergilendiği alanları da ziyaret edeceği kaydedildi.
Putin, Army forumunu her yıl ziyaret ediyor ve katılımcılarına hitap ediyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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