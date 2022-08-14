https://tr.sputniknews.com/20220814/kuduste-israillileri-tasiyan-otobuse-silahli-saldiri-7-yarali-1059903014.html

Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T09:40+0300

2022-08-14T09:40+0300

2022-08-14T09:40+0300

dünya

israil

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kudüs

otobüs

saldırı

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Kudüs’te bulunan ve 'Ağlama Duvarı' yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, “Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı” dedi.İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 'teröristi yakalamak için çalıştığını' ve saldırıya karışan herkesin 'sivillere verilen zararın bedelini ödeyeceğini' ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220807/israilin-saldirdigi-gazze-seridinde-olu-sayisi-32ye-yukseldi-1059614337.html

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israil, filistin, kudüs, otobüs, saldırı