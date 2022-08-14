https://tr.sputniknews.com/20220814/kusadasi-korfezinde-5-buyuklugunde-deprem-1059900924.html

Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T06:38+0300

2022-08-14T06:38+0300

2022-08-14T07:14+0300

türkiye

deprem

izmir

kuşadası

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İzmir'de saat 06.24'te deprem meydana geldi.AFAD'ın açıklamasına göre deprem Kuşadası Körfezi'nde ve 5 büyüklüğünde.Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Aynı bölgede saat 06:18'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220813/kahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-1059882778.html

türkiye

izmir

kuşadası

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deprem, izmir, kuşadası