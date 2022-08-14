https://tr.sputniknews.com/20220814/kusadasi-korfezinde-5-buyuklugunde-deprem-1059900924.html
Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T06:38+0300
2022-08-14T06:38+0300
2022-08-14T07:14+0300
türkiye
deprem
izmir
kuşadası
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İzmir'de saat 06.24'te deprem meydana geldi.AFAD'ın açıklamasına göre deprem Kuşadası Körfezi'nde ve 5 büyüklüğünde.Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Aynı bölgede saat 06:18'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220813/kahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-1059882778.html
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deprem, izmir, kuşadası
Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
06:38 14.08.2022 (güncellendi: 07:14 14.08.2022) Abone ol
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AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir'de saat 06.24'te deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem Kuşadası Körfezi'nde ve 5 büyüklüğünde.
Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.
Aynı bölgede saat 06:18'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.