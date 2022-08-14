https://tr.sputniknews.com/20220814/mercedes-yangin-riski-sebebiyle-10-bin-aracini-geri-cagirdi-1059905579.html

Mercedes, yangın riski sebebiyle 10 bin aracını geri çağırdı

Mercedes, yangın riski sebebiyle 10 bin aracını geri çağırdı

Mercedes-Benz, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'de bulunan 10 binin üzerinde ithal otomobili geri çağırdı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T10:59+0300

2022-08-14T10:59+0300

2022-08-14T10:59+0300

ekonomi

mercedes

otomobil

çin

geri çağırma

araç

yangın

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Alman otomotiv devi Mercedes tarafından Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne başvurusu yapılan geri çekme işlemi, 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 arasında üretilen 11.212 GLE SUV ve GLS SUV aracın yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 arasında üretilen 660 EQS aracını kapsıyor.Şirket söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçları 15 Ağustos'tan itibaren geri çağırmaya başlayacak. T24'ün aktardığına göre Mercedes, bu araçların akülerinin şase kablosunun gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve bunun da yangın riskine yol açabileceğini bildirdi.Firma, EQS araçlarının geri çağırma işlemine ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak. EQS araçlarının ön ve arka tamponlarında bulunan çekme klipsleri üzerindeki vida dişlerinin şartnamelere uymayabileceği, bunun da güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi. Mercedes-Benz ayrıca kusurlu parçaları ücretsiz olarak kontrol edip düzeltme veya değiştirme sözü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220605/mercedes-dunya-capinda-yaklasik-1-milyon-aracini-geri-cagiracak-1056993351.html

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mercedes, otomobil, çin, geri çağırma, araç, yangın